  ипользуйти законы арифметических действий  0,56*9,9  0,34*0,99  12,5*6,87*0,8 0,125*2*12,3*4 

Гость: Гость:

0,56*9,9=5,544 0,5*9=4,5 0,5*0,9=0,45 0,06*9=0,54 0,06*0,9=0,054 4,5+0,45+0,54+0,054=5,544 Можно еще так 0,56*10-(0,56*0,1)=5,6-0,056=5,544 0,34*0,99=0,3366 0,3*0,9=0,27 0,3*0,09=0,027 0,04*0,9=0,036 0,04*0,09=0,0036 0,27+0,027+0,036+,0036=0,3366 Можно еще так 0,34*1-(0,34*0,01)=0,34-0,0034=0,3366 Ну а здесь попарно 12,5*6,87*0,8=12,5*0,8*6,87=10*6,87=68,7 0,125*2*12,3*4 =0,125*4*2*12,3=0,5*2*12,3=1*12,3=12,3