От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катера. Через 2 часа расстояние между ними стало 114км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28км в час
Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катера. Через 2 часа расстояние между ними стало 114км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
114/2=57 км/ч общая скорость 57-28=29 км/ч скорость первого катера Ответ 29км/ч
Гость:
28*2=56 км прошёл второй катер 114-56=58 км прошёл первый катер за 2час 58:2=29км/час -скорость первого катера
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