От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катера. Через 2 часа расстояние между ними стало 114км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28км в час

Математика

От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли два катера. Через 2 часа расстояние между ними стало 114км. Какова скорость первого катера, если скорость второго 28км в час

Автор: Гость