Помогите,пожалуйста,составить план ответа на тему: Происхождение человека и становление общества.
География
Помогите,пожалуйста,составить план ответа на тему: Происхождение человека и становление общества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в то время когда появился человек у него было много враго, а как известно "один в поле не воин" поэтому человек был вынужден жить в группах. Точно так-же появилось экономическое общество- один из группы умеет хорошо изготовлять оружие, но не умеет охотиться.
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