Помогите,пожалуйста,составить план ответа на тему: Происхождение человека и становление общества.

Гость: Гость:

в то время когда появился человек у него было много враго, а как известно "один в поле не воин" поэтому человек был вынужден жить в группах. Точно так-же появилось экономическое общество- один из группы умеет хорошо изготовлять оружие, но не умеет охотиться.