Где был подписан мирный договор со Швецией? а) Кронштадт б) Ништадт в)Нарва г) Санкт-Петербург

Обществознание

Где был подписан мирный договор со Швецией? а) Кронштадт б) Ништадт в)Нарва г) Санкт-Петербург

Автор: Гость