Где был подписан мирный договор со Швецией? а) Кронштадт б) Ништадт в)Нарва г) Санкт-Петербург
Обществознание
Где был подписан мирный договор со Швецией? а) Кронштадт б) Ништадт в)Нарва г) Санкт-Петербург
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ништадт. Кстати говоря, этот договор и имеет название Ништадский мирный договор между Швецией и Россией.
Гость:
В городе Ништадте (Финляндия) подписан мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской Северной войны 1700-1721 гг. Золотая медаль “В память заключения Ништадтского мира со Швецией”.
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