розгадайте кросворд дібравши до поданих прислівників синоніми 1.інколи 2.як-небудь 3.неодмінно 4.вниз 5.голосно 6.повік 7.ввічливо
Қазақ тiлi
розгадайте кросворд дібравши до поданих прислівників синоніми 1.інколи 2.як-небудь 3.неодмінно 4.вниз 5.голосно 6.повік 7.ввічливо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 не зараз 2 Так чи iнакше 3 В ту мить 4 нижче 5 громко,дзвiнко 6 вiчно 7 вихованно
Гость:
1.деколи 2.таксобі 3.обовязково.4.униз 5.шумно 6.повік 7.культурно
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