найдите скалярное произведение(2a-b)(a+2b),если известно что векторы a и b перпендикулярны,а a=5,b=2
Алгебра
найдите скалярное произведение(2a-b)(a+2b),если известно что векторы a и b перпендикулярны,а a=5,b=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скалярное произведение взаимно перпендикулярных векторов равно 0, а скалярное произведение вектора на себя равно квадрату его длины. Упростим выражение и подставим данные: 2a^2-ab+4ab-2b^2=2*25-2*4=50-8=42
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