в одном из сундуков Али- Бабы лежит несколько одинаковых ожерелий (более одного). Он знает, что общее число бусинов на них в сундуке меньше 300 и более 200. Если бы Али-Баба знал это число точно,то, подумав,он мог бы назвать то...

Алгебра

в одном из сундуков Али- Бабы лежит несколько одинаковых ожерелий (более одного). Он знает, что общее число бусинов на них в сундуке меньше 300 и более 200. Если бы Али-Баба знал это число точно,то, подумав,он мог бы назвать точное количество ожерелий,не открывая сундука.Сколько же ожерелий в сундуке?

Автор: Гость