в одном из сундуков Али- Бабы лежит несколько одинаковых ожерелий (более одного). Он знает, что общее число бусинов на них в сундуке меньше 300 и более 200. Если бы Али-Баба знал это число точно,то, подумав,он мог бы назвать то...
Алгебра
в одном из сундуков Али- Бабы лежит несколько одинаковых ожерелий (более одного). Он знает, что общее число бусинов на них в сундуке меньше 300 и более 200. Если бы Али-Баба знал это число точно,то, подумав,он мог бы назвать точное количество ожерелий,не открывая сундука.Сколько же ожерелий в сундуке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17, потому что это простое число, а бусин 289, если брать другие числа, то будет несколько вариантов
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