Найдите пятый член геометрической прогрессии, состоящей из восьми членов, если сумма её членов с четными номерами равна 1360, а с нечетными 680
Алгебра
Найдите пятый член геометрической прогрессии, состоящей из восьми членов, если сумма её членов с четными номерами равна 1360, а с нечетными 680
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a первый член q знаменатель нечетные члены прогрессии a+aq^2+aq^4+aq^6=680 четные члены прогрессии aq+aq^3+aq^5+aq^7=q(a+aq^2+aq^4+aq^6)=q*680=1360 => q=2 подставив в любое из уровнений найдем а=8 пятый член равен a*q^4=8*2^4=128
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