В семье ,где один из родителей имеет нормальное строение кисти,а второй-шестипалый,родился ребенок с нормальным строением кисти.Какова вероятность рождения следующего ребенка тоже без аномалии??

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Как правило, ген полидактилии доминирует над геном, определяющим нормальное строение кисти. Посему введем обозначения: А- - ген полидактилии. aa - "нормальный" ген. Тут нужно провести анализирующее скрещивание. Для начала попробуй скрестить двух гомозиготных родителей: АА х аа Аа Аа Аа Аа Этот вариант нам не подходит, т.к. в данном случае вероятность рождения нормального ребенка 0%, а как минимум 1 здоровый ребенок у нас есть. Теперь попробуй скрестить гетерозиготного родителя с родителем, гомозиготным по рецессивному признаку: Аа х аа Аа Аа аа аа В данном случае вероятность рождения нормального ребенка 50%. Ответ: вероятность рождения здорового ребенка - 50%.