В семье ,где один из родителей имеет нормальное строение кисти,а второй-шестипалый,родился ребенок с нормальным строением кисти.Какова вероятность рождения следующего ребенка тоже без аномалии??
Биология
В семье ,где один из родителей имеет нормальное строение кисти,а второй-шестипалый,родился ребенок с нормальным строением кисти.Какова вероятность рождения следующего ребенка тоже без аномалии??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-шестипалось a-нормальное строение P ♀ Aa(шестипалось) X ♂ aa(норма) G A a X a F1 Aa(шестипалось) - 50% aa(норма) - 50% Вероятность: 50%
Гость:
Как правило, ген полидактилии доминирует над геном, определяющим нормальное строение кисти. Посему введем обозначения: А- - ген полидактилии. aa - "нормальный" ген. Тут нужно провести анализирующее скрещивание. Для начала попробуй скрестить двух гомозиготных родителей: АА х аа Аа Аа Аа Аа Этот вариант нам не подходит, т.к. в данном случае вероятность рождения нормального ребенка 0%, а как минимум 1 здоровый ребенок у нас есть. Теперь попробуй скрестить гетерозиготного родителя с родителем, гомозиготным по рецессивному признаку: Аа х аа Аа Аа аа аа В данном случае вероятность рождения нормального ребенка 50%. Ответ: вероятность рождения здорового ребенка - 50%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Ребро CD тетраэдра ABCD перпендиулярно к плоскости ABC. AB=BC=AC=6, BD=3. Найдите градусную меру двугранного угла CABD.
Алгебра
Найдите пятый член геометрической прогрессии, состоящей из восьми членов, если сумма её членов с четными номерами равна 1360, а с нечетными 680
Алгебра
в одном из сундуков Али- Бабы лежит несколько одинаковых ожерелий (более одного). Он знает, что общее число бусинов на них в сундуке меньше 300 и б...