Выразить из формулы: pV=kRTp-?
Алгебра
Выразить из формулы: pV=kRTp-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=kRT/V это же очень просто
Гость:
представь себе пример2*5=10 2 это p 5 это V 10 это kRT Чтобы найти чему равно 2 Ты 10/5 Значит p = kRT / V Представляй всегда какой нибудь легкий пример и никогда не ошибешься
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