Носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые, и пену рек,и шум дубров. Схема предложения.
Русский язык
Носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые, и пену рек,и шум дубров. Схема предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|_._._._|,(_ = _ _ _,и _ _ _,и _ _ _).Только здесь дополнения должны быть в кружочках))))Я не знаю как тут их поставить)))))
Гость:
|_._._._._._.|,(_ = _ _ _ _,и _ _ _ _,и _ _ _ _) но тут еще есть доп. в круж.
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