Как изменится - увеличится или уменьшится - неправильная дробь а/b, если ее числитель и знаменатель увеличить на одно и тоже число?  Может кто-нибудь объяснить ход решения? Ответ у меня есть, но не понимаю как до него дойти...  

Алгебра
Как изменится - увеличится или уменьшится - неправильная дробь а/b, если ее числитель и знаменатель увеличить на одно и тоже число?  Может кто-нибудь объяснить ход решения? Ответ у меня есть, но не понимаю как до него дойти...  
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