укажите форму слова текстиль? стеклышко застелить стеклом стеклянный буду стеклить
Русский язык
укажите форму слова текстиль? стеклышко застелить стеклом стеклянный буду стеклить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
им. текстиль род. текстиля дат. текстелю вин. текстиль твор. текстилем предл. текстиле меняются окончания это и есть форма слова
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