укажите форму слова текстиль? стеклышко застелить стеклом стеклянный буду стеклить

Русский язык
укажите форму слова текстиль? стеклышко застелить стеклом стеклянный буду стеклить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 им.   текстиль  род.  текстиля  дат.   текстелю  вин.   текстиль  твор.  текстилем предл. текстиле меняются окончания  это и есть форма слова
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