Человек на земле в среднем живет 70 лет, сколько это космических лет?

Геометрия
Человек на земле в среднем живет 70 лет, сколько это космических лет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один космический год приблизительно равен миллиарду земных лет. 70 лет это где то 70000000000(70 мллиардов лет) 
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