Человек на земле в среднем живет 70 лет, сколько это космических лет?
Геометрия
Человек на земле в среднем живет 70 лет, сколько это космических лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один космический год приблизительно равен миллиарду земных лет. 70 лет это где то 70000000000(70 мллиардов лет)
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