Автотуристы за 3 дня наметили проехать 1520км. В первый день они ехали 8 часов со скоростью 85км в час, во второй день они уменьшили путь на 9км в час и ехали 4 час. С какой скоростью должны ехать автотуристы в третий день, что...

Математика

Автотуристы за 3 дня наметили проехать 1520км. В первый день они ехали 8 часов со скоростью 85км в час, во второй день они уменьшили путь на 9км в час и ехали 4 час. С какой скоростью должны ехать автотуристы в третий день, чтобы проехать оставшееся расстояние за 8 часов?

Автор: Гость