Автотуристы за 3 дня наметили проехать 1520км. В первый день они ехали 8 часов со скоростью 85км в час, во второй день они уменьшили путь на 9км в час и ехали 4 час. С какой скоростью должны ехать автотуристы в третий день, что...
Математика
Автотуристы за 3 дня наметили проехать 1520км. В первый день они ехали 8 часов со скоростью 85км в час, во второй день они уменьшили путь на 9км в час и ехали 4 час. С какой скоростью должны ехать автотуристы в третий день, чтобы проехать оставшееся расстояние за 8 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за первый день они проехали 8*85=680 км во второй день (85-9)*4=304 Осталось проехать 1520-304-680=536 км Скорость равна 536/8=67 км/ч Ответ 67 км/ч
Гость:
1) 8х85=680 км проехали в 1день 2)85-9=76 км/ч скорость во 2 день 4)76х4=304 км проехали во 2 день 3) 1520-680-304=536 км проехали в 3 день 5) 536: 8=67 км/ч скорость в 3 день
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