почему до сих пор существуют подсолнечники-ответ на легенду
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почему до сих пор существуют подсолнечники-ответ на легенду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но это же глупый вопрос,если будут семена,то будут и подсолнечники
Гость:
потому что подсолнечники это древний цветок в кигах об этом пишут
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