почему до сих пор существуют подсолнечники-ответ на легенду

Русский язык
почему до сих пор существуют подсолнечники-ответ на легенду
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но это же глупый вопрос,если будут семена,то будут и подсолнечники
Гость:
потому что подсолнечники это древний цветок в кигах об этом пишут 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Розвяжите ревняния 2,6x+5,04=5,3 9,3-0,14x=8,95
Ответить
Литература
Вспомни назвния произведений(2)героями которые являются птицами. (2 произв.в которых есть птицы:скворец, голубь, ворона.
Ответить
Математика
красная лента на 7 дм длиннее чем белая а зелёная лента на 10 дм длинее чем красная.На сколько дм зелёная лента длинее чем белая
Ответить
Русский язык
укажите форму слова текстиль? стеклышко застелить стеклом стеклянный буду стеклить
Ответить
Математика
Автотуристы за 3 дня наметили проехать 1520км. В первый день они ехали 8 часов со скоростью 85км в час, во второй день они уменьшили путь на 9км в ...
Ответить