Розвяжите ревняния 2,6x+5,04=5,3 9,3-0,14x=8,95
Математика
Розвяжите ревняния 2,6x+5,04=5,3 9,3-0,14x=8,95
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,6х=5,3-5,04 2,6х=0,26 х=0,01 9,3-0,14х=8,95 0,14х=9,3-8,95 0,14х=0,35 х=2,5
Гость:
2,6х+5,04=5,3 2,6х=5,3-5,04 2,6х=0,26 х=0,26:2,6 х=0,1 9,3-0,14х=8,95 0,14х=9,3-8,95 0,14х=0,35 х=0,35:0,14 х=2,5
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