Вспомни назвния произведений(2)героями которые являются птицами. (2 произв.в которых есть птицы:скворец, голубь, ворона.

Литература

Вспомни назвния произведений(2)героями которые являются птицами. (2 произв.в которых есть птицы:скворец, голубь, ворона.

Автор: Гость