Вспомни назвния произведений(2)героями которые являются птицами. (2 произв.в которых есть птицы:скворец, голубь, ворона.
Литература
Вспомни назвния произведений(2)героями которые являются птицами. (2 произв.в которых есть птицы:скворец, голубь, ворона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ссора птиц"-(там и вороны и скворцы,голуби. "Хроники заводной птицы",но это роман. Рассказ "Скворцы" Куприна. "Лебеди" Толстого
Гость:
Басня крылова ворон и лисица
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