(Разделить текст на предложения) У Люси Широковой есть пёс Форд а Ляле Жижиной подарили котёнка Персика у Вли Чушиной есть попугай Кеша а у Даши Машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.
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(Разделить текст на предложения) У Люси Широковой есть пёс Форд а Ляле Жижиной подарили котёнка Персика у Вли Чушиной есть попугай Кеша а у Даши Машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Люси Широковой есть пес Форд, а Ляле Жижиной подарили котенка Персика. У Вали Чушиной есть попугай Кеша, а у Даши Машиной - хомяк Хомка и крыса Ларка.
Гость:
У Люси Широковой есть пес Форд, а Ляле Жижиной подарили котенка Персика. У Вали чушиной есть попугай Кеша, а у Даши Машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.
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