(Разделить текст на предложения) У Люси Широковой есть пёс Форд а Ляле Жижиной подарили котёнка Персика у Вли Чушиной есть попугай Кеша а у Даши Машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.

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(Разделить текст на предложения) У Люси Широковой есть пёс Форд а Ляле Жижиной подарили котёнка Персика у Вли Чушиной есть попугай Кеша а у Даши Машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.

Автор: Гость