В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд диаметр которого в 5 раза больше первого?
Алгебра
В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд диаметр которого в 5 раза больше первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V жидкости = 125*пи*d/4 (d диаметр первого сосуда) H во втором сосуде = V жидкости/(25пи*d/4) => H=5 см Ответ 5 см
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