Нужно придумать загадку про фею на английском языке.
Английский язык
Нужно придумать загадку про фею на английском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It looks like a little beautiful lady and can make all your dreams true.(Выглядит как маленькая красивая леди, которая может испонить все твои мечты)
Гость:
This little girl is beautiful, like Thumbelina and may fulfill every heart's desire!(Эта маленькая прекрасная девушка,как дюймовочка и может исполнить любое сокровенное желание!)
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