Способ распространения семян: репейника, акации, шиповника. По возможности приспосиобления каждого к распространению.

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Как известно, каждое растение имеет свои особенности распространения семян. У семян репейника есть специальные крючочки, у шиповника - колючки. Ими они цепляются за перья птиц и шерсть животных, и переносятся на большие расстояния. При созревании плоды акации раскрываются и семена разлетаются в разные стороны(их разносит ветром). таким образом происходит распространение семян