сколько литров цистерна если ее высота 1,15 м , длина 1,70м , ширина 1,30 м?

Математика
сколько литров цистерна если ее высота 1,15 м , длина 1,70м , ширина 1,30 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=1.15*1.7*1.3=2.5415 м^3 1 м^3 = 1000 л, значит  2.5415 м^3 = 2541.5 л
Гость:
нужно узнать объём V = 1,15х1,7х1,3 = 2,545 куб.м== 2541,5 куб.дм , значит цистерна ёмкостью 2541,5 литров
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