какая масса соли образуется при взаимодействии 30 г аминоуксусной кислоты с 250 г 10%-ного раствора серной кислоты?

Химия

какая масса соли образуется при взаимодействии 30 г аминоуксусной кислоты с 250 г 10%-ного раствора серной кислоты?

Автор: Гость