какая масса соли образуется при взаимодействии 30 г аминоуксусной кислоты с 250 г 10%-ного раствора серной кислоты?
Химия
какая масса соли образуется при взаимодействии 30 г аминоуксусной кислоты с 250 г 10%-ного раствора серной кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH2-CH2-COOH+H2SO4-->[NH3-(CH2-COOH)]HSO4 γ(NH2-CH2-COOH)=300/75=0,4моль(изб) масса H2SO4=250*10%/100%=25 гр γ( H2SO4)=25/98=0,255 моль(нед) масса [NH3-(CH2-COOH)]HSO4 = 0,255* 172=43,86гр Ответ:43,86гр
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