составить слова из букв 1. e s r s d a d 2. l e v n e e p o 3. m o t a n p s 4. m p a t s
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составить слова из букв 1. e s r s d a d 2. l e v n e e p o 3. m o t a n p s 4. m p a t s
Ответ(ы) на вопрос:
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1. address-адрес 2. envelope- конверт 3. postman- почтальон 4. stamp- марка
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