ЛЫЖНИК ПРОШЁЛ 200 М. ЭТО СОСТАВИЛО ПЯТУЮ ЧАСТЬ ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ. ЧЕМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

Математика

ЛЫЖНИК ПРОШЁЛ 200 М. ЭТО СОСТАВИЛО ПЯТУЮ ЧАСТЬ ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ. ЧЕМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

Автор: Гость