ЛЫЖНИК ПРОШЁЛ 200 М. ЭТО СОСТАВИЛО ПЯТУЮ ЧАСТЬ ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ. ЧЕМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Математика
ЛЫЖНИК ПРОШЁЛ 200 М. ЭТО СОСТАВИЛО ПЯТУЮ ЧАСТЬ ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ. ЧЕМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние равно 200*5=1000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны 18 см, пересечена плоскостью, паралельной основанию пирамиды и проходящей через середи...
Биология
Английский язык