  сравните строение цветков тюльпана и розы.В чём заключается главные различия этих цветов

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Строение розы:Это кустарниковое растение,которое относится к семейству розоцветых.Побег состоит из годичных побегов,пазушных почек,диких побегов,шипов,непарноперестых листьев и конечно самих цветов. Строение тюльпана:Конечно тюльпан во многом различен от розы,во первых за место корневища у него луковица из которого он собственно и появляется,у него нежный стебель,а урозы очень крепкий.У тюльпана нет шипов.И у него всего может быть два листа на стебле,а у розы может быть много.Тюльпаны не кустарниковые растения,а одиночные.И ещё самое главное отличие это то ,что за розами нужен очень хороший уход круглый год,а за тюльпанами не нужен,нужно просто не забыть просто поливать цветочек)))