диаметр окружности 34мм.найдите длину окружности.

Математика
диаметр окружности 34мм.найдите длину окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина окружности равна пи*диаметр=34пи мм
Гость:
Длина окружности: L = 2πR = πD длина окружности L=34π (мм) или L=34х3,14=106,76мм=10см676мм можно округлить10см7мм
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