подобрать сравнение к словосочетаниям льёт как ... толстый как ... белый как ... стройный как ... летит как ... красный как ... худой как ...

льет как из ведра, толстый как бочка ,белый как снег , стройный как лань,летит как птица,красный как ягода,худой как щепка

Гость: Гость:

Дождик льёт как из ручья.Мой сосед толстый как корова так-как ходит постоянно в макдональс.На улице белый как простыня выпал снег.Одноклассник счтройный как кдён ,потому что занимается спортом. Ученик опоздал в школу и летит как сумасшедший . получила двойку и стала красной как помидор.Худой как ветка на деревьях.