подобрать сравнение к словосочетаниям льёт как ... толстый как ... белый как ... стройный как ... летит как ... красный как ... худой как ...
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подобрать сравнение к словосочетаниям льёт как ... толстый как ... белый как ... стройный как ... летит как ... красный как ... худой как ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
льет как из ведра, толстый как бочка ,белый как снег , стройный как лань,летит как птица,красный как ягода,худой как щепка
Гость:
Дождик льёт как из ручья.Мой сосед толстый как корова так-как ходит постоянно в макдональс.На улице белый как простыня выпал снег.Одноклассник счтройный как кдён ,потому что занимается спортом. Ученик опоздал в школу и летит как сумасшедший . получила двойку и стала красной как помидор.Худой как ветка на деревьях.
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