При скрещивании серой и черной мышей получено 30 потомков,из них 14 были черными.Известно,что серая окраска доминирует над черной.Каков генотип мышей родительского покаления. Если кто то решить,спасибо вам огромнейшее))

Гость: Гость:

Введем обозначения: А- - серая окраска. аа - черная окраска. Фенотип потомства 16:14, что близко по значению к 1:1. Такой фенотип возможен только если один из родителей гетерозиготен, а другой гомозиготен по рецессивному признаку. На основе этого мы можем смело делать вывод, что наши родители имеют следующие генотипы: Aa x aa Aa Aa aa aa Как мы видим, 50% потомства будет черной окраски, а другое серой, что вполне удовлетворяет нашему условию. Благодарю за внимание.