Скорость самолета в безветренную погоду равна 300 км/ч. Вычислите: 1) На сколько процентов она увеличится, если лететь по ветру, скорость которого равна 20 м/сек. 2) на сколько процентов таким образом уменьшится время полета.
Математика
Скорость самолета в безветренную погоду равна 300 км/ч. Вычислите: 1) На сколько процентов она увеличится, если лететь по ветру, скорость которого равна 20 м/сек. 2) на сколько процентов таким образом уменьшится время полета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20 м/c=72км/ч Составим пропорцию: 300-----------100% 72------------Х% 300Х=72*100 300Х=7 200 Х=7 200/300 Х=24 _________ Ответ:на 24% процента увеличится скорость самолета. 2)Не знаю может кто-то другой поможет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
определите химическую формулу соединения, имеющего состав: Na-27.06% N-16.47% O-56.47% ПРОШУ ПОМОГИТЕ!
Русский язык
подобрать сравнение к словосочетаниям льёт как ... толстый как ... белый как ... стройный как ... летит как ... красный как ... худой как ...
Биология
При скрещивании серой и черной мышей получено 30 потомков,из них 14 были черными.Известно,что серая окраска доминирует над черной.Каков генотип мыш...