Скорость самолета в безветренную погоду равна 300 км/ч. Вычислите: 1) На сколько процентов она увеличится, если лететь по ветру, скорость которого равна 20 м/сек. 2) на сколько процентов таким образом уменьшится время полета.

Математика

Скорость самолета в безветренную погоду равна 300 км/ч. Вычислите: 1) На сколько процентов она увеличится, если лететь по ветру, скорость которого равна 20 м/сек. 2) на сколько процентов таким образом уменьшится время полета.

Автор: Гость