Скорость самолета в безветренную погоду равна 300 км/ч.  Вычислите:  1) На сколько процентов она увеличится, если лететь по ветру, скорость которого равна 20 м/сек.  2) на сколько процентов таким образом уменьшится время полета.

Математика
Скорость самолета в безветренную погоду равна 300 км/ч.  Вычислите:  1) На сколько процентов она увеличится, если лететь по ветру, скорость которого равна 20 м/сек.  2) на сколько процентов таким образом уменьшится время полета.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20 м/c=72км/ч Составим пропорцию: 300-----------100% 72------------Х%   300Х=72*100 300Х=7 200 Х=7 200/300 Х=24 _________ Ответ:на 24% процента увеличится скорость самолета. 2)Не знаю может кто-то другой поможет.
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