определите химическую формулу соединения, имеющего состав: Na-27.06% N-16.47% O-56.47% ПРОШУ ПОМОГИТЕ!
Химия
определите химическую формулу соединения, имеющего состав: Na-27.06% N-16.47% O-56.47% ПРОШУ ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : NaNO3 M(NaNO3) = 23 + 14+ 48 = 85 w(Na) = 23 / 0.85 = 27.06% w(N) = 14 / 0.85 = 16.47% w(O3) = 48 / 0.85 = 56.47%
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