В прямоугольном треугольнике ABC (угол С=90 градусов) проведена высота CD так, что длина отрезка ВD на 4 см больше длины отрезка СD, АD=9см.Найдите стороны треугольника АВС.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC (угол С=90 градусов) проведена высота CD так, что длина отрезка ВD на 4 см больше длины отрезка СD, АD=9см.Найдите стороны треугольника АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СД=АД*ДВ пусть СД=х, тогда ВД=4+х подставим и получим квадратное уравнение х^2-9x-36=0 откуда х=12; тогда ВД=16; по теореме Пифогора находим АС с треугольника АСД и СВ с треугольника ВСД; АС=15, СВ=20, АВ=25 Ответ АС=15, СВ=20, АВ=25
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