запиши все числа, в которых число деятков 3 раза больше числа единиц
Математика
запиши все числа, в которых число деятков 3 раза больше числа единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
числа у которых последние цифры выглядят так: *31 *62 *93 * - любые цифры вперели - про них ничего не сказано.
Гость:
93 --------------9 в 3 раза больше 3 62---------------6 в 3 раза больше 2 31---------------3 в 3 раза больше 1
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