Ширина стены комнаты 12 м, а длмна на 6 м больше. Найдите площадь комнаты. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!

Математика

Ширина стены комнаты 12 м, а длмна на 6 м больше. Найдите площадь комнаты. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!

Автор: Гость