Ширина стены комнаты 12 м, а длмна на 6 м больше. Найдите площадь комнаты. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!
Математика
Ширина стены комнаты 12 м, а длмна на 6 м больше. Найдите площадь комнаты. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+6=18 м длина 2) 12*18=216 м² площадь комнаты
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