1. В каких случаях можно наблюдать дивергенцию признаков вида? 2. Докажите, что разные виды медведей образовались в результате дивергенции. пжааалстаааа
Биология
1. В каких случаях можно наблюдать дивергенцию признаков вида? 2. Докажите, что разные виды медведей образовались в результате дивергенции. пжааалстаааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дивергенцию можно наблюдать у одних и тех же животных. У голопагосских вьюрков разная форма клюва, Из-за того что они питались разными продуктами. У тех которые питались плодами фруктов клюв больше, а у тех кто питается насекомыми клюв меньше
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