1)Из выражений (140 - 16 + 38) : 3 х 4 и (48 х 4 + 96 72) : 6 составить выражения, значения которых равны сумме этих знчений, разности их значений 2) Блоснежка для гномов купила в лесном магазине конфеты и печенье.За конфеты он...

Математика

1)Из выражений (140 - 16 + 38) : 3 х 4 и (48 х 4 + 96 72) : 6 составить выражения, значения которых равны сумме этих знчений, разности их значений 2) Блоснежка для гномов купила в лесном магазине конфеты и печенье.За конфеты она заплатила 364 руб., а за печенье в 7 раз меньше,чем конфеты.Сколько стоила вся покупка? - Изменить задачу так,чтобы ее решение стало короче. Найти не один способ такого изенения.

Автор: Гость