1)Из выражений (140 - 16 + 38) : 3 х 4 и (48 х 4 + 96 72) : 6 составить выражения, значения которых равны сумме этих знчений, разности их значений 2) Блоснежка для гномов купила в лесном магазине конфеты и печенье.За конфеты он...
Математика
1)Из выражений (140 - 16 + 38) : 3 х 4 и (48 х 4 + 96 72) : 6 составить выражения, значения которых равны сумме этих знчений, разности их значений 2) Блоснежка для гномов купила в лесном магазине конфеты и печенье.За конфеты она заплатила 364 руб., а за печенье в 7 раз меньше,чем конфеты.Сколько стоила вся покупка? - Изменить задачу так,чтобы ее решение стало короче. Найти не один способ такого изенения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(140-16+38):3*4=216 (48*4+9672):6=1644 216+1644=1860 1644-216=1428 Конф.-364руб. Печ.-?руб.,в 7 раз меньше } ? руб 1)364:7=52(руб) - стоимость печенья 2)364+52=416(руб). Ответ: стоимость покупки 416руб. Конф.-364руб. Печ.- 52руб. } ? руб. 364+52=416(руб). - стоимость покупки Ответ: 416руб. Конф.- 364руб. Печ.-? в 7 раз меньше 364:7=52(руб). Ответ: стоимость печенья 52 руб.
Гость:
1)1)(140-16+38):3*4=216 2)(48*4+9672):6=1644 3)216+1644=1860 4)1644-216=1428 1 способ 2)1)364:7=52(руб) - стоимость печенья 2)364+52=416(руб). Ответ: стоимость покупки 416руб. 2 способ 1)364+52=416(руб). - стоимость покупки Ответ: 416руб. 3 способ 1)364:7=52(руб). Ответ: стоимость печенья 52 руб.
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