достопримечательности Санкт-Петербурга

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Исаакиевский собор. Крупнейшее купольное сооружение мира. Он способен вместить 12 тысяч человек.Собор строился сорок лет.При возведении многие сложнейшие инженерные и технические задачи пришлось решать впервые. Спас-на-крови. возведенная на месте покушения народовольца Гриневицкого на Александра II. Гостинный двор. Находится в самом центре города и включает в себя всевозможное магазины. Занимает целый протяженный квартал.