достопримечательности Санкт-Петербурга

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достопримечательности Санкт-Петербурга
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исаакиевский собор. Крупнейшее купольное сооружение мира. Он способен вместить 12 тысяч человек.Собор строился сорок лет.При возведении многие сложнейшие инженерные и технические задачи пришлось решать впервые.   Спас-на-крови. возведенная на месте покушения народовольца Гриневицкого на Александра II. Гостинный двор. Находится в самом центре города и включает в себя всевозможное магазины. Занимает целый протяженный квартал. 
Гость:
Зимний дворец Петергоф Александрийский столп Исааковский собор Сенатская площадь Гостиный двор Памятник Петру I Адмиралтейство Кунсткамера
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