Папа на день рождения Саши купил 7 кг фруктов(яблоки и бананы) и заплатил 371 рубль.Килограмм яблок стоит 77 рублей, килограмм бананов -35 рублей.Сколько кг яблок и сколько кг бананов папа купил к празднику? Нужно только арифме...

Математика

Папа на день рождения Саши купил 7 кг фруктов(яблоки и бананы) и заплатил 371 рубль.Килограмм яблок стоит 77 рублей, килограмм бананов -35 рублей.Сколько кг яблок и сколько кг бананов папа купил к празднику? Нужно только арифметическое решение, натолните на мысль плиз.

Автор: Гость