Папа на день рождения Саши купил 7 кг фруктов(яблоки и бананы) и заплатил 371 рубль.Килограмм яблок стоит 77 рублей, килограмм бананов -35 рублей.Сколько кг яблок и сколько кг бананов папа купил к празднику? Нужно только арифме...
Математика
Папа на день рождения Саши купил 7 кг фруктов(яблоки и бананы) и заплатил 371 рубль.Килограмм яблок стоит 77 рублей, килограмм бананов -35 рублей.Сколько кг яблок и сколько кг бананов папа купил к празднику? Нужно только арифметическое решение, натолните на мысль плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*77=231(руб)-стоимость яблок. 2)4*35=140(руб)-стоимость бананов. проверка:231+140=371(руб)-стоимость фруктов. Ответ:3 кг яблок и 4 кг бананов.
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