Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два трезка так, что один из низ в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя линия равна 18см.

Геометрия
Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два трезка так, что один из низ в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя линия равна 18см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в верхнем треугольнике часть средней линии трапеции является средней линией этого треугольника; в нижнем треугольнике часть средней линии трапеции является средней линией этого треугольника, если назовем меньшюу часть х, а большую 2х (по условию х+2х = 18 => x=6) то основания равны 2х и 4х равны 12 и 24
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