Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два трезка так, что один из низ в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя линия равна 18см.

Геометрия

Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два трезка так, что один из низ в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя линия равна 18см.

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