внутри прямого угла вписана окружность.хорда соединяющая точки касания равна 40 см,вычислите расстояние от центра окружности до хорды
Геометрия
внутри прямого угла вписана окружность.хорда соединяющая точки касания равна 40 см,вычислите расстояние от центра окружности до хорды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АМВ прямой угол, где А и В точки; касания О центр окружности, тогда МАОВ квадратАВ диагональ его равная 40, а расстояние от О до АВ равно половине диагонали, значит равно 20
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