Составьте и запишите предложения со словами надеешься ,ошибаешься,учишься,готовишься,смеешься,радуешься,боишься.

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Составьте и запишите предложения со словами надеешься ,ошибаешься,учишься,готовишься,смеешься,радуешься,боишься.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(надеешься) Я надеюсь ,что получу  сегодня пять. (ошибаешься) Я ошиблась при выборе  задания. (учишься) Я учюсь пять дней в неделю. (готовиться) Я готовлюсь к завтрашней контрольной работе. (смеёшься) В цирке все смеялись над клоуном. (боишься) Я боюсь диких зверей. (радуешься) Счастливый человек радуется всегда.
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