Составьте и запишите предложения со словами надеешься ,ошибаешься,учишься,готовишься,смеешься,радуешься,боишься.
Русский язык
Составьте и запишите предложения со словами надеешься ,ошибаешься,учишься,готовишься,смеешься,радуешься,боишься.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(надеешься) Я надеюсь ,что получу сегодня пять. (ошибаешься) Я ошиблась при выборе задания. (учишься) Я учюсь пять дней в неделю. (готовиться) Я готовлюсь к завтрашней контрольной работе. (смеёшься) В цирке все смеялись над клоуном. (боишься) Я боюсь диких зверей. (радуешься) Счастливый человек радуется всегда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дан ромб ABCD с диагоналями AC=30 BD=16/ Проведена окружность радиусом 4 с центром в точке пересечения диагоналей ромба. Прямая, проходящая через в...
Геометрия
внутри прямого угла вписана окружность.хорда соединяющая точки касания равна 40 см,вычислите расстояние от центра окружности до хорды
Математика
Папа на день рождения Саши купил 7 кг фруктов(яблоки и бананы) и заплатил 371 рубль.Килограмм яблок стоит 77 рублей, килограмм бананов -35 рублей.С...