Составьте и запишите предложения со словами надеешься ,ошибаешься,учишься,готовишься,смеешься,радуешься,боишься.

Гость: Гость:

(надеешься) Я надеюсь ,что получу сегодня пять. (ошибаешься) Я ошиблась при выборе задания. (учишься) Я учюсь пять дней в неделю. (готовиться) Я готовлюсь к завтрашней контрольной работе. (смеёшься) В цирке все смеялись над клоуном. (боишься) Я боюсь диких зверей. (радуешься) Счастливый человек радуется всегда.