периметр треугольника 186мм.длина одной стороны 42мм, а вторая сторона в 2 раза больше. Чему равна третья сторона треугольника?

Математика

периметр треугольника 186мм.длина одной стороны 42мм, а вторая сторона в 2 раза больше. Чему равна третья сторона треугольника?

Автор: Гость