периметр треугольника 186мм.длина одной стороны 42мм, а вторая сторона в 2 раза больше. Чему равна третья сторона треугольника?

Математика
периметр треугольника 186мм.длина одной стороны 42мм, а вторая сторона в 2 раза больше. Чему равна третья сторона треугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42 х2 = 84 мм вторая сторона 2)42+84=126 мм 1 и 2 стороны 3)186 -126=60 мм 3 сторона              
Гость:
186 - 42 - 42 * 2 = 60 (мм)         )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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