Ск-ко пятизначных чисел можно составить 0 и 1 , цифры в записи числа могут повторяться?
Математика
Ск-ко пятизначных чисел можно составить 0 и 1 , цифры в записи числа могут повторяться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000 10001 10010 10011 10100 10110 10111 11000 11001 11010 11011 11100 11101 11111 Ответ: 14 пятизначных чисел
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