Три каменщика выложили фронтон дома за 5 ч. Первый каменщик один может выложить фронтон за 12 ч 30 мин, а второй за 18 ч 45 мин. За сколько времени может выполнить эту работу один третий каменщик?
Математика
Три каменщика выложили фронтон дома за 5 ч. Первый каменщик один может выложить фронтон за 12 ч 30 мин, а второй за 18 ч 45 мин. За сколько времени может выполнить эту работу один третий каменщик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - искомое время работы 3-го каменщика. 25/2 - время первого, 75/4 - время второго. Тогда из условия имеем уравнение для их суммарной производительности: (1/х) + (2/25) + (4/75) = 1/5 75 + 6х + 4х = 15х 5х = 75 х = 15 Ответ: за 15 ч.
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