Три каменщика выложили фронтон дома за 5 ч. Первый каменщик один может выложить фронтон за 12 ч 30 мин, а второй за 18 ч 45 мин. За сколько времени может выполнить эту работу один третий каменщик?

Математика

Три каменщика выложили фронтон дома за 5 ч. Первый каменщик один может выложить фронтон за 12 ч 30 мин, а второй за 18 ч 45 мин. За сколько времени может выполнить эту работу один третий каменщик?

Автор: Гость