у=ln(arcos 1/\sqrt{x} найти производную
Алгебра
у=ln(arcos 1/\sqrt{x} найти производную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]y=ln(arccos\frac{1}{\sqrt{x}});\ \ \ y'=\frac{1}{arccos\frac{1}{\sqrt{x}}}*\frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}}*\frac{-1}{x}*\frac{1}{2\sqrt{x}}=[/latex] [latex]=\frac{1}{2x\sqrt{x-1}arccos\frac{1}{\sqrt{x}}}.[/latex]
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