среднее арифметическое 2 чисел равно 1,36. одно число в 2,4 меньше другого. найдите эти числа. помогите решить пожалуйста.

Математика

среднее арифметическое 2 чисел равно 1,36. одно число в 2,4 меньше другого. найдите эти числа. помогите решить пожалуйста.

Автор: Гость