среднее арифметическое 2 чисел равно 1,36. одно число в 2,4 меньше другого. найдите эти числа. помогите решить пожалуйста.
Математика
среднее арифметическое 2 чисел равно 1,36. одно число в 2,4 меньше другого. найдите эти числа. помогите решить пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - меньшее число 2,4х - второе число (х+2,4х)/2=1,36 3,4х=2,72 х=0,8 2,4х=1,92 Отв. 0,8; 1,92
Гость:
х первое число 2,4 второе число х+2,4х= 1,36*2 3,4х = 2,72 х=0,8 первое число 0,8 *2,4 =1,92 второе число
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