  Найдите сумму всех делителей числа 496,не считая его самого. Какое удивительное свойство числа 496 вы заметили? Числа обладающие таким свойством называют совершенными.

Математика
  Найдите сумму всех делителей числа 496,не считая его самого. Какое удивительное свойство числа 496 вы заметили? Числа обладающие таким свойством называют совершенными.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2+4+8+16+31+62+124+248=496
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