Какое значение имеет растительность в жизни и хозяйственой деятельности человека?
Биология
Какое значение имеет растительность в жизни и хозяйственой деятельности человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстения имеют самое примое значение растительный мир даёт нам пищу,а не которые виды и одежду,так же растения укрощают наш дом делают его уютным ,есть ростения из которых делают разные ликарства.
Гость:
из растительности мы получаем продукты питания, одежду, резину. Из древней растительности получались пласты каменного угля и нефть.
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