в коробке лежат кубики 4 желтого цвета 7 красного цвета и 9 зелёного е глядя вынемается один кубик какова вероятность того что кубик окажектся жёлтым
Алгебра
в коробке лежат кубики 4 желтого цвета 7 красного цвета и 9 зелёного е глядя вынемается один кубик какова вероятность того что кубик окажектся жёлтым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 +1/7+1/9=1/20 всего 4 желтых кубика значит 4/20 Ответ:4/20
Гость:
1/4 +1/7+1/9=1/20 всего 4 желтых кубика значит 4 поделим на 20,это получается 4/20,такова вероятность,либо 0,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Найдите сумму всех делителей числа 496,не считая его самого. Какое удивительное свойство числа 496 вы заметили? Числа обладающие таким свойством ...