в коробке лежат кубики 4 желтого цвета 7 красного цвета и 9 зелёного е глядя вынемается один кубик какова вероятность того что кубик окажектся жёлтым

Алгебра

в коробке лежат кубики 4 желтого цвета 7 красного цвета и 9 зелёного е глядя вынемается один кубик какова вероятность того что кубик окажектся жёлтым

Автор: Гость