в коробке лежат кубики 4 желтого цвета 7 красного цвета и 9 зелёного е глядя вынемается один кубик какова вероятность того что кубик окажектся жёлтым

Алгебра
в коробке лежат кубики 4 желтого цвета 7 красного цвета и 9 зелёного е глядя вынемается один кубик какова вероятность того что кубик окажектся жёлтым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 +1/7+1/9=1/20  всего 4 желтых кубика значит 4/20 Ответ:4/20
Гость:
1/4 +1/7+1/9=1/20  всего 4 желтых кубика значит 4 поделим на 20,это получается 4/20,такова вероятность,либо 0,2
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